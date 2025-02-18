Эксперт — о неудачных результатах «Рубина»: «Это почерк Рахимова»

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о неудачных результатах «Рубина» на зимних сборах в Турции. Команда Рашида Рахимова недавно проиграла сборной КНДР со счетом 1:4 в контрольном матче.

Эксперт уверен, что нынешние результаты «Рубина» связаны с большими нагрузками на игроков, которые дает тренерский штаб казанцев. Гурцкая назвал тренировки Рахимова «адскими».

— Я вообще не удивлен результатам «Рубина» на сборах. Это адские нагрузки. Это не миф, что некоторые игроки «Рубина» заходили в номер после тренировки и спали в одежде — не хотелось ни на что тратить время, только поскорее уснуть. Охотно верю, что «Рубин» находится под нагрузками. Это почерк Рахимова. Не надо ориентироваться на товарищеские матчи. Уверен, команда ко второму или третьему матчу в сезоне выйдет из-под нагрузок. И с ними будет очень тяжело играть, — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат».

«Рубин» не выигрывает на зимних сборах в Турции три матча подряд. Вначале команда сыграла вничью с узбекским «Сурханом» (2:2), затем проиграла «Нефтчи» (0:1) из Узбекистана и была разгромлена сборной КНДР со счетом 1:4. Сегодня казанцы сыграют еще один контрольный матч — с «Сочи», который решено проводить в закрытом режиме.

В прошлом сезоне на зимних сборах «Рубин» уступил в шести из восьми контрольных игр под руководством Рахимова. В последнем товарищеском матче казанцы тогда крупно проиграли представителю Первой лиги «Родине» со счетом 1:4.

Стартовый официальный поединок в весенней части сезона «Рубин» проведет 1 марта в Грозном против «Ахмата».

Зульфат Шафигуллин