В Казани введут ограничения на парковку и движение во время матча «Рубин» — «Спартак»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в связи с футбольным матчем между командами «Рубин» и «Спартак» введут временные ограничения на парковку и движение транспортных средств. Соответствующий документ опубликовали на сайте антикоррупционной экспертизы.

Ограничения будут действовать 9 марта 2025 года с 18.30 до 22.30.

Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения спортивного события. Ограничения затронут следующие участки улично-дорожной сети:

улица Чистопольская (от улицы Бичурина до проспекта Х. Ямашева);

улица Чистопольская (от проспекта Х. Ямашева до улицы Адоратского);

проспект Х. Ямашева (от улицы Адоратского до улицы Сибирский тракт);

дублер улицы Гаврилова (от улицы М. Чуйкова до улицы Чистопольской);

улица Академика Арбузова (от улицы Журналистов до проспекта Х. Ямашева).

Анастасия Фартыгина