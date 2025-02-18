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В Казани введут ограничения на парковку и движение во время матча «Рубин» — «Спартак»

13:10, 18.02.2025
В Казани введут ограничения на парковку и движение во время матча «Рубин» — «Спартак»
Фото: Динар Фатыхов

В Казани в связи с футбольным матчем между командами «Рубин» и «Спартак» введут временные ограничения на парковку и движение транспортных средств. Соответствующий документ опубликовали на сайте антикоррупционной экспертизы.

  • Ограничения будут действовать 9 марта 2025 года с 18.30 до 22.30.

Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения спортивного события. Ограничения затронут следующие участки улично-дорожной сети:

  • улица Чистопольская (от улицы Бичурина до проспекта Х. Ямашева);
  • улица Чистопольская (от проспекта Х. Ямашева до улицы Адоратского);
  • проспект Х. Ямашева (от улицы Адоратского до улицы Сибирский тракт);
  • дублер улицы Гаврилова (от улицы М. Чуйкова до улицы Чистопольской);
  • улица Академика Арбузова (от улицы Журналистов до проспекта Х. Ямашева).
Анастасия Фартыгина

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