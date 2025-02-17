Администрация Трампа запретила книгу Джулианны Мур в школах для детей военнослужащих

Джулианна Мур выразила шок и печаль из-за запрета своей детской книги Freckleface Strawberry в школах

Фото: Реальное время

Джулианна Мур выразила шок и печаль из-за запрета своей детской книги Freckleface Strawberry в школах, которые находятся под управлением Министерства обороны США. Книга, опубликованная в 2007 году, рассказывает о девочке, которая учится принимать свои веснушки и осознает, что отличается от других. Согласно информации, предоставленной Департаментом обороны, книга была перемещена в профессиональную коллекцию для дальнейшей оценки, поскольку она может быть связана с темами гендерной идеологии и дискриминации.

В меморандуме, направленном родителям, сообщается о проверке библиотечных книг на соответствие новым исполнительным указам Трампа, которые касаются ограничения материалов по вопросам разнообразия и инклюзии. Мур отметила, что была особенно удивлена этим решением, так как сама училась в школе Министерства обороны и гордится своим отцом, ветераном Вьетнамской войны. Она подчеркнула, что написала книгу для детей, чтобы напомнить им о единстве человечества и общих переживаниях.

Мур задала вопрос о том, что именно может быть спорным в ее книге, и выразила сожаление по поводу того, что дети с похожими жизненными обстоятельствами не смогут получить доступ к произведению. Ее пост в соцсетях вызвал волну поддержки со стороны других знаменитостей, которые также выразили недоумение по поводу запрета. Организации по защите свободы слова раскритиковали действия Департамента обороны как цензуру и нарушение прав на свободное выражение мнений.

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Екатерина Петрова