Национальный посол США по литературе для молодежи выступил за признание детских книг полноценным искусством

Он считает, что отношение к ним несправедливо, так как взрослые часто недооценивают детскую литературу в целом

Фото: Максим Платонов

В 2024 году популярность книг с иллюстрациями для детей продолжает расти, но эксперты считают, что такие книги по-прежнему недооценивают. Национальный посол США по литературе для молодежи Мак Барнет, назначенный Библиотекой Конгресса, намерен изменить ситуацию. С 2008 года эту позицию занимали разные авторы, каждый из которых предлагал свою концепцию продвижения книг. Новый посол выбрал главным направлением своей работы продвижение книг с иллюстрациями.

По его мнению, такие книги — это не просто инструмент обучения, а полноценное искусство. Он считает, что отношение к ним несправедливо, так как взрослые часто недооценивают детскую литературу в целом. Если признавать детей полноценными читателями, то и книги, созданные для них, следует рассматривать наравне с классическими произведениями. Эксперт убежден, что книги для детей должны быть интересными, а не только полезными. Он выступает против тенденции превращать литературу в образовательный инструмент и подчеркивает, что цель книги — вызывать у ребенка желание читать, а не только передавать знания.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Мак Барнет написал более 60 книг, среди которых графические новеллы, книги с иллюстрациями и серии рассказов. Его работы экранизированы и переведены на несколько языков. Он убежден, что детская книга должна быть настоящим искусством, сравнимым с классикой мировой литературы. В качестве примеров он называет такие произведения, как «Там, где живут чудовища» Мориса Сендака и «Лягушонок и жаба» Арнольда Лобела. Барнет считает, что книги для детей заслуживают того же уровня признания, как и великие произведения XX века.

Посол по литературе призывает давать детям возможность самостоятельно выбирать книги. В детстве мать каждую неделю водила Барнета в библиотеку и разрешала брать любые книги. Она не всегда соглашалась с его выбором, но предпочитала обсуждать с ним книги, а не запрещать их. Такой подход он считает важным для развития вкуса и самостоятельного мышления у детей.

По его мнению, пока книги с иллюстрациями остаются недооцененными, искажается сам подход к детской литературе. Если общество признает ценность детского искусства, то и книги, созданные для детей, должны получать такое же признание, как и взрослые произведения.

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Екатерина Петрова