В России в системе быстрых платежей зафиксировали сбои

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В России накануне произошли сбои в работе системы быстрых платежей (СБП), о чем свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей. По данным портала Downdetector, с 14 февраля фиксировались трудности с обработкой операций, а к 20:52 мск поступило 3,194 жалобы, причем 308 из них были оставлены в последний час.

Больше всего обращений о сбое поступило из Санкт-Петербурга (6%), Москвы и Самарской области (по 5%), а также Калмыкии и Нижегородской области (по 4%). Основные проблемы связаны со сбоями сервиса (86%), работой сайта (7%) и мобильного приложения (4%).

По информации пресс-службы Национальной системы платежных карт, с 19:30 мск система восстановила свою работу, и операции снова проходят в штатном режиме.

Анастасия Фартыгина