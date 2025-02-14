Набережные Челны привлекли 2,3 млрд рублей инвестиций от новых резидентов за 2024 год

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на заседании городского совета подвел итоги работы особой экономической зоны. За отчетный период резиденты города инвестировали 39 млрд рублей, создав при этом 10 692 новых рабочих места. Позитивная динамика сохраняется и в 2024 году: шесть новых резидентов уже зарегистрированы, привлекая дополнительные инвестиции в размере 2,3 млрд рублей.

За девять лет существования ТОСЭР привлекла 50 резидентов с общим объемом инвестиций в 45,4 млрд рублей. Их совокупная выручка по итогам года достигла 414 млрд рублей — почти 75% от общей выручки всех резидентов ТОСЭР в республике. Это составляет значительную долю от валового территориального продукта Челнов (449 млрд рублей), что свидетельствует о динамичном развитии бизнеса в рамках льготного режима.

«На плохой почве урожай не соберешь», — подчеркнул Магдеев, отметив значительный рост показателей резидентов в этом году: увеличение выручки в полтора раза, рост капитальных вложений в 15 раз, расширение количества рабочих мест в 20 раз и открытие новых видов деятельности у 13 компаний. Среди наиболее крупных инвесторов — китайская компания «Хайер», инвестировавшая более 35 млрд рублей.

Рената Валеева