Муслюмовский предприниматель погасил долг в 1,5 млн рублей перед работниками из Башкортостана

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Муслюмовского района завершила проверку по факту нарушения трудового законодательства местным предпринимателем. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В результате расследования, инициированного обращениями граждан, установлено, что предприниматель летом 2024 года незаконно привлек двух жителей Башкортостана к сезонным работам на территории Ростовской области и Муслюмовского района Татарстана. При этом он не заключил с ними трудовые договоры и не выплатил заработную плату в размере 1,5 млн рублей.

Прокуратура Муслюмовского района внесла в адрес предпринимателя представление об устранении выявленных нарушений законодательства и возбудила в отношении него дело об административном правонарушении.

В январе подобное следствие по уголовному делу в отношении руководителя ООО «СтройТрансКом», обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов, завершилось полным погашением задолженности и прекращением дела.

Рената Валеева