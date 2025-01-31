В Татарстане компания погасила налоговую задолженность на 847 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Следствие по уголовному делу в отношении руководителя ООО «СтройТрансКом», обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов, завершилось полным погашением задолженности и прекращением дела. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Татарстану.

Как стало известно, в период с 2018 по 2020 год руководитель компании, используя фиктивные взаимоотношения с 39 контрагентами и внеся заведомо ложные сведения в налоговые декларации, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. Общая сумма ущерба, включая пени и штрафы, составила более 847 млн рублей.

В ходе следствия были собраны неопровержимые доказательства вины руководителя. Под давлением собранных улик, подозреваемый полностью погасил задолженность перед бюджетом.

Учитывая возмещение ущерба и поданное подозреваемым ходатайство, следователь принял решение о прекращении уголовного дела в отношении него в соответствии с действующим законодательством.

В декабре в ходе расследования уголовных дел полностью погашена задолженность ООО «ДИО ЛОГИСТИК» по налогам на более чем 112 млн рублей.

Ренат Валеева