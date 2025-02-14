В США после инаугурации Трампа резко выросли продажи антиутопий

Пять известных антиутопических произведений показали значительный рост спроса

Фото: Екатерина Петрова

Продажи классических антиутопий резко выросли в неделю инаугурации президента США Дональда Трампа. По данным Circana BookScan, пять известных произведений жанра показали значительный рост спроса в период до 25 января. Роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» занял 8-е место в списке бестселлеров. Было продано около 24,6 тыс. экземпляров. Это на 148% больше, чем неделей ранее. Продажи начали расти еще 11 января, тогда они увеличились на 59%. Это совпало с сильными лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

Зафиксирован рост продаж и произведений Джорджа Оруэлла. Юбилейное издание романа «1984» продано тиражом около 19,5 тыс. экземпляров, что на 192% больше по сравнению с предыдущей неделей. Книга поднялась на 10-е место в рейтинге бестселлеров. «Скотный двор» показал рост продаж на 136% — более 17 тыс. экземпляров. В издательстве Signet отметили, что маркетинговая кампания не усиливалась, а интерес к книгам возник независимо. Эксперты связывают это с общественным вниманием к политической ситуации в стране.

Реальное время / realnoevremya.ru

Роман Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» также продемонстрировал рост продаж. Тираж книги увеличился на 223% по сравнению с предыдущей неделей, превысив 16 тыс. экземпляров. Книга Октавии Батлер «Притча о сеятеле» продана тиражом почти 15 тыс. экземпляров, что на 118% больше, чем неделей ранее. За неделю до этого ее продажи также выросли на 90,4% на фоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые многие сравнивали с событиями, описанными в книге.

Кроме антиутопий, рост спроса зафиксирован на другие произведения. Книга «Элегия Хиллбилли» Джей Вэнса продалась тиражом более 14 тыс. экземпляров, показав рост в 471%. Автобиографическая книга «Мелания» о бывшей первой леди США также продемонстрировала увеличение продаж на 142%, достигнув аналогичного тиража.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова