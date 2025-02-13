УНИКС проиграл «Зениту» в регулярном матче Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

В Санкт-Петербурге состоялся матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом. Встреча завершилась в пользу питерцев со счетом 90:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19). Казанцы прервали свою серию побед, которая составляла 16 первенств кряду.

Самым результативным игроком бело-зеленых стал 35-летний форвард Маркос Найт. На его счету 24 очка и четырьмя подборами. Следующим идет ДеВон Акун-Перселл, который успел набрать 20 очков с восемью подборами.

Среди игроков «Зенита» больше всего очков набрал Дуэйн Бэйкон. На свой счет он записал 30 очков.

Следующий матч УНИКСа состоится 1 марта с ЦСКА в Москве. Начало в 13:30 мск.

Рената Валеева