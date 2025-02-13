Правительство предложило обязать ученых отчитываться о сотрудничестве с иностранцами

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские научные организации и вузы отчитываться перед государством о планируемых совместных работах с иностранными гражданами и зарубежными компаниями. Законопроект был внесен 13 февраля, пишет «Парламентская газета».

Данное требование коснется отечественных институтов, привлекающих бюджетные средства.

Согласно законопроекту, эти организации будут обязаны передавать информацию о договорах в единую государственную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

Кроме того, в случае принятия закона правительство сможет утверждать перечень направлений научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, участие в которых иностранцев и зарубежных компаний будет возможно только по согласованию с ФСБ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 сентября.

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Рената Валеева