Счетная палата Татарстана предложила ввести обязательный полис ДМС для мигрантов

Фото: Динар Фатыхов

В Счетной палате Татарстана высказали инициативу о введении обязательного полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для мигрантов. Этот шаг предложен в связи с проблемой, возникшей в государственных роддомах, которые не могут отказать в медицинской помощи беременным мигранткам, не имеющим полисов обязательного медицинского страхования.

По словам спикера Счетной палаты Ильнура Мубаракова, такие ситуации приводят к значительным неучтенным расходам. Он подчеркивает необходимость нормативного закрепления обязательности получения такими мигрантами полиса ДМС, который должен включать полный спектр медицинских услуг под наблюдением акушера-гинеколога на период беременности и раннего детства.

Кроме того, в ходе заседания Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам был отмечен дефицит финансирования на медикаменты и расходные материалы, а также нехватка медицинского персонала. Некоторые медицинские учреждения сталкиваются с простоями оборудования из-за его неисправности или необходимости ремонта.

Анастасия Фартыгина