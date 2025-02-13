Банк России опубликовал курс валют с 14 февраля
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 14 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар снизился в цене на 3,02 рубля, евро подешевел на 3,09 рубля, цена юаня упала на 0,43 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 91,03 рубля;
- евро — 94,92 рубля;
- юань — 12,34 рубля.
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