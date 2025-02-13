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Банк России опубликовал курс валют с 14 февраля

19:14, 13.02.2025
Банк России опубликовал курс валют с 14 февраля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 14 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился в цене на 3,02 рубля, евро подешевел на 3,09 рубля, цена юаня упала на 0,43 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 91,03 рубля;
  • евро — 94,92 рубля;
  • юань — 12,34 рубля.

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