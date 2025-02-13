Песков: Эр-Рияд рассматривается как возможное место встречи Путина и Трампа
Саудовская Аравия фигурировала в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как возможное место для проведения их личной встречи, однако окончательное решение пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Саудовская Аравия — страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд вполне подходит, — передает слова Пескова «Парламентская газета».
Он также подчеркнул, что Россия рассматривает Соединенные Штаты как своего главного визави на предстоящих переговорах. По словам Пескова, рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном будут расширяться в ближайшие дни и недели.
Ранее Дональд Трамп заявил журналистам после телефонного разговора с Владимиром Путиным, что их встреча может состояться в Саудовской Аравии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.