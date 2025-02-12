В прошлом году 166 иностранцев в Татарстане подписали контракт с Минобороны России

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2024 года в Татарстане 166 иностранных граждан подписали контракт с Минобороны России. Такие данные озвучил замначальника управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев на пресс-конференции, посвященной изменениям в законодательстве России в сфере миграции.

— Всего за 2024 год 166 человек из числа иностранных граждан заключили контракты [с Минобороны России]. И 42 человека в прошлом году приобрели гражданство, в этом году — уже 15. То есть они возвращаются, сдают документы и получают гражданство, — объяснил спикер.



Напомним, в России начал действовать новый порядок высылки иностранных граждан, находящихся в стране нелегально. Если у иностранца нет действующих документов для легального проживания, его внесут в специальный реестр контролируемых лиц. Это ограничит его права: он не сможет открывать бизнес, покупать недвижимость, управлять транспортом или изменять место жительства без согласования с миграционными органами.

Галия Гарифуллина