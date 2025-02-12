Итальянский книжный рынок в 2024 году сократился на 62,7 млн евро из-за отмены культурных субсидий

Рынок сократился в экземплярах на 23,2 млн книг и в деньгах на 62,7 млн евро

В 2024 году итальянский книжный рынок столкнулся с серьезным спадом. Рынок сократился в экземплярах на 23,2 млн книг и в деньгах на 62,7 млн евро. Эти данные были представлены на ежегодной встрече Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri в Венеции. Причиной кризиса эксперты называют изменения в программе культурного ваучера «18App», введенные правительством Джорджи Мелони. Ранее эта программа предоставляла молодым людям по 500 евро для покупки товаров в сегменте «Культура», включая книги. Однако реформирование программы существенно сократило поддержку книжного сектора.

По оценкам Ассоциации итальянских издателей (AIE), если бы программа осталась неизменной, рынок мог бы вырасти на 2,5% вместо снижения на 1,5%. В денежном выражении это означало бы увеличение объема продаж до 1,596 млрд евро против зафиксированных 1,533 млрд евро. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 1,557 млрд евро. В количественном выражении в прошлом году было продано 103,987 млн книг — на 2,4 миллиона меньше, чем годом ранее.

Эксперты подчеркивают двойной ущерб от отмены программы: снижение продаж не только уменьшает доходы издательств, но и ограничивает доступ к книгам для новых читателей. По их словам, такие меры ранее способствовали росту читательской аудитории и развитию издательского дела. Теперь же крупные издательства с оборотом более 5 млн евро показали минимальное снижение на 0,1%, тогда как компании с доходом от 1 до 5 млн потеряли 9,3%, а небольшие издательства с оборотом менее миллиона сократили продажи на 2,5%.

Ситуация осложняется падением продаж через онлайн-каналы: в прошлом году было реализовано на 26,3 млн экземпляров меньше по сравнению с предыдущим годом. Магазины крупных розничных сетей также потеряли около 6,7 млн продаж. Однако традиционные книжные магазины смогли показать рост на 8,8%, что частично компенсировало общий спад.

На фоне европейских трендов Италия оказалась в невыгодном положении: книжные рынки Германии и Франции показали незначительный рост (0,9% и 0,3% соответственно), Великобритания снизилась на 0,6%, а Испания выросла на внушительные 9,8%. Эксперты подчеркивают влияние крупнейших онлайн-ретейлеров на структуру рынка: их политика снижает долю малых издательств и увеличивает зависимость от крупных каталогов.

Несмотря на сложности печатного сегмента, цифровые форматы демонстрируют позитивную динамику. Продажи электронных книг выросли на 4%, достигнув объема в 84,2 млн евро. Аудиокниги через подписные сервисы принесли около 30 млн евро — это рост на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем продаж цифровых форматов составил 114,2 млн евро.

Представители книжной индустрии Италии считают важным пересмотреть государственную политику в сфере поддержки культурного сектора для предотвращения дальнейшего падения рынка и сохранения его конкурентоспособности в Европе.

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Екатерина Петрова