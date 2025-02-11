Вратарь Лунев рассказал, почему отказался переходить в «Рубин»

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунев рассказал историю с отказом от предложения из «Рубина». По словам голкипера, казанский клуб предлагал ему контракт, когда тот выступал за «Уфу».

— Изначально был интерес от «Рубина». Но я побоялся рассказать о нем Газизову (экс-гендиректор «Уфы», — прим.ред.). Между Казанью и Уфой всегда было соперничество. Камилыч бы меня просто разорвал, — сказал Лунев Sport24.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Голкипер выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год. В 2017 году Лунев перебрался в «Зенит», по некоторым данным, трансфер обошелся питерцам в 3,5 млн евро. В составе петербургской команды вратарь стал трехкратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).



С июля 2024 года Лунев выступает за московское «Динамо», перейдя из бакинского «Карабаха».

Зульфат Шафигуллин