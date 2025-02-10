Форвард «Рубина» Даку получил травму голеностопа на сборе в Турции

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку получил травму в контрольном матче с узбекистанским «Нефтчи» (0:1) на тренировочном сборе в Турции. Футболист подвернул голеностоп на последних минутах встречи и не смог доиграть до финального свистка.

Травму Даку подтвердил главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча с «Нефтчи».

— Даку подвернул голеностоп, посмотрим, что будет, — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку является лучшим бомбардиром «Рубина» второй сезон подряд. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) албанский форвард забил девять голов и отдал четыре голевых передач в 17 матчах.

Игра с «Нефтчи» закончилась поражением «Рубина» со счетом 0:1. Единственный мяч узбекистанская команда забила на 43-й минуте после розыгрыша углового удара. Поражение стало первым для «Рубина» в 2025 году.

Зульфат Шафигуллин