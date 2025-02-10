Форвард «Рубина» Даку получил травму голеностопа на сборе в Турции
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку получил травму в контрольном матче с узбекистанским «Нефтчи» (0:1) на тренировочном сборе в Турции. Футболист подвернул голеностоп на последних минутах встречи и не смог доиграть до финального свистка.
Травму Даку подтвердил главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча с «Нефтчи».
— Даку подвернул голеностоп, посмотрим, что будет, — цитирует тренера клубная пресс-служба.
Даку является лучшим бомбардиром «Рубина» второй сезон подряд. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) албанский форвард забил девять голов и отдал четыре голевых передач в 17 матчах.
Игра с «Нефтчи» закончилась поражением «Рубина» со счетом 0:1. Единственный мяч узбекистанская команда забила на 43-й минуте после розыгрыша углового удара. Поражение стало первым для «Рубина» в 2025 году.
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