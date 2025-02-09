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В Татарстане подешевели морковь, бананы и рис, но подорожали капуста, огурцы и помидоры

11:16, 09.02.2025
В Татарстане подешевели морковь, бананы и рис, но подорожали капуста, огурцы и помидоры
Фото: Максим Платонов

По данным Татарстанстата, в период с 27 января по 3 февраля в республике зафиксировано снижение цен на некоторые продовольственные товары.

Наиболее заметно подешевели:

  • морковь — снижение на 4,06%, до 33,63 рубля за кг
  • бананы — снижение на 3,61%, до 161,76 рубля за кг
  • рис шлифованный — снижение на 1,05%, до 108,44 рубля за кг
  • детские фруктово-ягодные консервы — снижение на 1,96%, до 528,80 рубля за кг

В то же время, некоторые продукты продемонстрировали рост цен:

  • капуста белокочанная — подорожание на 1,48%, до 42,49 рубля за кг
  • огурцы — подорожание на 1,18%, до 256,08 рубля за кг
  • помидоры — подорожание на 1,03%, до 236,11 рубля за кг
Рената Валеева

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