В Татарстане подешевели морковь, бананы и рис, но подорожали капуста, огурцы и помидоры

Фото: Максим Платонов

По данным Татарстанстата, в период с 27 января по 3 февраля в республике зафиксировано снижение цен на некоторые продовольственные товары.

Наиболее заметно подешевели:

морковь — снижение на 4,06%, до 33,63 рубля за кг

бананы — снижение на 3,61%, до 161,76 рубля за кг

рис шлифованный — снижение на 1,05%, до 108,44 рубля за кг

детские фруктово-ягодные консервы — снижение на 1,96%, до 528,80 рубля за кг

В то же время, некоторые продукты продемонстрировали рост цен:

капуста белокочанная — подорожание на 1,48%, до 42,49 рубля за кг

огурцы — подорожание на 1,18%, до 256,08 рубля за кг

помидоры — подорожание на 1,03%, до 236,11 рубля за кг

Рената Валеева