В Татарстане подешевели морковь, бананы и рис, но подорожали капуста, огурцы и помидоры
По данным Татарстанстата, в период с 27 января по 3 февраля в республике зафиксировано снижение цен на некоторые продовольственные товары.
Наиболее заметно подешевели:
- морковь — снижение на 4,06%, до 33,63 рубля за кг
- бананы — снижение на 3,61%, до 161,76 рубля за кг
- рис шлифованный — снижение на 1,05%, до 108,44 рубля за кг
- детские фруктово-ягодные консервы — снижение на 1,96%, до 528,80 рубля за кг
В то же время, некоторые продукты продемонстрировали рост цен:
- капуста белокочанная — подорожание на 1,48%, до 42,49 рубля за кг
- огурцы — подорожание на 1,18%, до 256,08 рубля за кг
- помидоры — подорожание на 1,03%, до 236,11 рубля за кг
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