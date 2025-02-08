Страны Балтии начали выход из электроэнергетической российской сети БРЭЛЛ

Фото: Динар Фатыхов

Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — приступают к выходу из электроэнергетической сети БРЭЛЛ, возглавляемой Россией, и в ближайшие дни подключатся к европейской энергосети. Об этом сообщил «Интерфакс».

Власти стран Балтии подчеркивают, что этот шаг необходим для обеспечения энергетической безопасности и завершает процесс интеграции с континентальной европейской сетью.

На ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры будет обеспечена вооруженная охрана, а граждан призывают запастись продуктами и медикаментами на случай возможных аварийных отключений.

Инвестиции в укрепление электроэнергетической системы стран Балтии составили 1,6 млрд евро, из которых 75% были получены в виде европейского софинансирования. В рамках проекта построено 1 400 км высоковольтных линий и несколько новых подстанций.

Анастасия Фартыгина