Почти половина казанцев предпринимают действия для устойчивого развития города

Фото: Динар Фатыхов

Абсолютное большинство жителей Казани — 79% — считает, что их личный вклад в экологическое состояние города имеет значение. Об этом на пленарной сессии «Устойчивое развитие как единственно возможная стратегия» архитектурного форума «Казаныш» рассказала директор Агентства стратегического менеджмента KOMANDA Валерия Маршалова.

Примечательно, что из этих 79% лишь 50% на самом деле предпринимают какие-либо действия, направленные на улучшение окружающей среды. Соответствующий опрос, по словам Маршаловой, проводился казанской командой осенью 2024 года.

— 50% предпринимают какие-то действия. Я не знаю, «только» или «уже», потому что эта цифра за последние годы значительно выросла. Лет 7 назад действия, направленные в сторону устойчивого развития, предпринимали только около 15—20%. Потому я считаю, что в Казани очень хороший потенциал, у нас очень отзывчивые люди, которые готовы делать важные вещи для родного города, — сказала она.

Маршалова также обозначила три основных блока стратегии устойчивого развития Казани, которую планируется реализовать до 2030 года с перспективой до 2040 года. Ими стали экологическое благополучие, люди и сообщества, экономика и управление.

— Города являются драйверами, катализаторами изменений, оказывая большое влияние на благополучие людей. Прогрессивные муниципалитеты мира уже заявили о приверженности повестке устойчивого развития. Аналогичные процессы происходят и в Казани, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Елизавета Пуншева