Вышел новый отчет властей США о защите интеллектуальной собственности на фоне развития ИИ

В этот раз эксперты сосредоточились на ключевом вопросе: может ли продукция, созданная ИИ, претендовать на охрану в рамках действующего законодательства

Фото: Реальное время

Бюро регистрации авторских прав США представило вторую часть трехэтапного исследования, которое посвящено влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на сферу авторского права. В этот раз эксперты сосредоточились на ключевом вопросе: может ли продукция, созданная ИИ, претендовать на охрану в рамках действующего законодательства.

Документ был подготовлен на основе общественных обсуждений, которые развернулись после публикации в августе 2023 года официального запроса о рассмотрении авторско-правовых аспектов, связанных с ИИ. За несколько месяцев было получено более 10 тыс. комментариев, причем почти половина из них касалась именно вопросов охраноспособности контента, созданного с применением нейросетей. Подавляющее большинство участников дискуссии сошлись во мнении, что действующие нормы законодательства вполне применимы в этой сфере и не требуют изменений. При этом высказывались разногласия относительно степени вовлеченности человека в процесс генерации контента, достаточной для признания его автором.

Реальное время / realnoevremya.ru

В результате анализа текущей правоприменительной практики и поступивших комментариев Бюро сделало ряд принципиальных выводов. Во-первых, для решения вопросов охраноспособности ИИ-контента не требуется внесения изменений в законодательство. Во-вторых, использование ИИ-инструментов в качестве вспомогательных инструментов, а не в качестве единственного источника творчества не отменяет возможности авторской защиты. В-третьих, правообладателем может считаться лишь человек, внесший достаточный вклад в создание произведения, даже если оно частично сгенерировано нейросетью. Полностью созданный ИИ-контент, а также материалы, в которых недостаточно проявлен контроль со стороны человека, не подлежат охране.

А также Бюро рассмотрело вопрос творческого контроля над результатами работы ИИ. Эксперты отметили, что одних лишь текстовых команд (промптов) недостаточно для признания их авторами произведений. Однако если человек вносит значительный вклад в творческую обработку или структурирование ИИ-контента, такие работы могут получить охрану. При этом идея о введении специальной правовой защиты для продукции, полностью созданной искусственным интеллектом, признана несостоятельной.

Первый этап исследования, опубликованный в 2024 году, был посвящен проблеме цифровых реплик, то есть технологиям, которые воссоздают внешность или голос человека. Заключительная, третья часть отчета будет касаться использования защищенных авторским правом материалов в обучении нейросетей, вопросов лицензирования и возможных юридических рисков.

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Екатерина Петрова