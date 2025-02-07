Более полумиллиарда рублей пытаются взыскать с организаторов «Игр будущего» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», организация, отвечавшая за проведение международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани в феврале 2024 года, столкнулась с финансовыми трудностями. К организации подано 15 исков на общую сумму 530 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Гендиректор АНО «ДССП» Максим Денисов подтвердил наличие задолженности перед подрядчиками турнира. По его словам, организация предпринимает все усилия для урегулирования финансовых обязательств и информировала учредителей о сложившейся ситуации.

— На сегодняшний день мы можем подтвердить, что судебные разбирательства по ряду исков в рамках турнира «Игры будущего» продолжаются, ведется работа по изысканию источников финансирования для разрешения сложившейся ситуации. Прилагаются все усилия для урегулирования возникших вопросов в рамках правового поля и в интересах всех сторон, — заявил Денисов.

В судебных материалах указывается, что ответчик ссылается на несвоевременную выплату средств из федерального бюджета на компенсацию затрат. Однако, как отмечает газета, доказательства несвоевременной выплаты федеральных средств были представлены лишь в одном из завершенных дел.

Среди кредиторов ДССП значатся крупные компании, такие как:

ООО «Дабл Ю Экспо» (организатор «Битвы роботов») — долг более 54,8 млн;

ООО «Сайберия» (потоковая трансляция) — долг около 30,1 млн;

ООО «Электроник Машрум» (визуальное пространство) — долг почти 53 млн;

ООО «НСТ» (Национальный спортивный телеканал, «Матч ТВ») — долг 202 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представитель «Дабл Ю Экспо» сообщил, что компания обращалась за помощью в Минспорта России и Татарстана, в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В министерстве спорта республики заявили, что ведется проработка вопроса погашения долга и определения источника финансирования.

Замминистра спорта России Мгер Гандилян сообщил, что предусмотренные в соответствии с законом о федеральном бюджете деньги «доведены до дирекции в полном объеме в соответствии с заключенным соглашением от 21 марта 2024-го».

В ноябре 2024 года Чернышенко поручил Минцифры, Минспорту и Минфину России совместно с правительством Татарстана рассмотреть обращение «Дабл Ю Экспо» и предоставить предложения в правительство.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева отметила, что на данный момент вступили в законную силу решения о взыскании долга с АНО «ДССП» только по нескольким делам.

На проведение «Игр будущего» было выделено не менее 3,6 млрд рублей из федерального бюджета и 1 млрд рублей из регионального бюджета Татарстана.

Рената Валеева