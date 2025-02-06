В Казани задержан глава местного отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин
В Казани задержан председатель местного отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин, ранее принимавший участие в массовом пикете против репрессий журналистов. Об этом сообщает пресс-служба реготделения в телеграм-канале.
По информации издания, Зинатуллин был вызван на беседу к участковому по поводу участия в пикете. Там он был задержан и доставлен в отдел полиции «Вишневский», где находится уже несколько часов. Предположительно, полицейские намерены составить на него протокол по статье о повторном нарушении правил проведения публичных акций.
Партия «Яблоко» 1 февраля провела согласованный массовый пикет «За свободу слова и прессы». Акция была посвящена, в частности, аресту главреда рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Во время пикета Зинатуллин держал плакат с надписью «Константин Смирнов — журналист, а не преступник».
- «Реальное время» обратилось в УВД и МВД за комментарием. На момент публикации материала его еще не предоставили.
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