В России могут запретить доставку в полицию при предъявлении цифрового паспорта

Фото: Михаил Захаров

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес в палату парламента законопроект, предлагающий запретить сотрудникам полиции доставлять граждан в отдел для проверки документов, если те предъявляют паспорт через портал «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС.

По словам авторов инициативы, законопроект направлен на устранение противоречий между указом президента, приравнивающим предъявление данных паспорта через «Госуслуги» к предъявлению оригинала в некоторых случаях, и существующей практикой полиции.

— При этом в настоящее время часто возникают ситуации, когда, несмотря на наличие действующего паспорта в цифровом виде, сотрудники полиции могут забрать гражданина в отделение для дополнительной проверки документов, поскольку предоставление паспорта в цифровом виде не приравнено к показу оригинала в этом случае. Это вызывает недоумение и неудобство у граждан, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В прошлом году Даванков предлагал не штрафовать водителей, у которых нет при себе водительского удостоверения. Это касается тех случаев, когда соответствующие документы присутствуют в электронном виде на портале «Госуслуги Авто».

Рената Валеева