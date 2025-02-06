Подросток из Татарстана предстанет перед судом за серию угонов автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

Несовершеннолетнего жителя Татарстана будут судить за серию угонов автотранспортных средств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по республике.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2024 года 17-летний обвиняемый угнал шесть автомобилей на территории Арска и Казани, причем одно из преступлений было совершено совместно с двумя другими несовершеннолетними.

В ноябре 2024 года, несмотря на отсутствие водительских прав и недавнее административное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения, юноша угнал автомобиль ВАЗ-211440 в Арске. Не справившись с управлением, он столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями и газовой трубой. Преступные действия подростка были пресечены сотрудниками ГИБДД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина