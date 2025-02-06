Подросток из Татарстана предстанет перед судом за серию угонов автомобилей
Несовершеннолетнего жителя Татарстана будут судить за серию угонов автотранспортных средств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по республике.
По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2024 года 17-летний обвиняемый угнал шесть автомобилей на территории Арска и Казани, причем одно из преступлений было совершено совместно с двумя другими несовершеннолетними.
В ноябре 2024 года, несмотря на отсутствие водительских прав и недавнее административное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения, юноша угнал автомобиль ВАЗ-211440 в Арске. Не справившись с управлением, он столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями и газовой трубой. Преступные действия подростка были пресечены сотрудниками ГИБДД.
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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