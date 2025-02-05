Фазлеева назвала основную проблему в научно-техническом развитии Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Одной из слабых сторон реализации программы научно-технологического развития (НТР) в Татарстане является недостаточный вклад коммерческого сектора. Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

— Мы нуждаемся в наращивании вклада малых предприятий и коммерческого сектора в наукоемкие технологии, — сказала она, отметив, что увеличить объем вкладов в исследования частному сектору необходимо более чем в два раза к 2030 году.

Также она обозначила, что Татарстан отстает от других российских регионов по направлению популяризации науки. Всего в регионе в прошлом году провели 200 мероприятий в рамках программы НТР. Лишь 39% из них касались популяризации.

Напомним, в 2024 году средняя зарплата научного сотрудника в Татарстане достигла 94 тыс. рублей. При этом, как добавил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, в сфере остро стоит проблема разрыва заработных плат в зависимости от опыта и статуса ученого. Так, аспиранты могут рассчитывать лишь на 7,5 тыс. рублей в месяц.

Елизавета Пуншева