В Кировской области поддержали предложение Татарстана по реформе МСУ

Глава Законодательного собрания Кировской области Роман Бреснев поддержал идею Татарстана по реформе местного самоуправления. Об этом стало известно во время встречи с председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным. Как передает пресс-служба парламента, они обсудили вопросы расширения межрегионального сотрудничества и реформы МСУ.

В ходе встречи также обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия Госсовета Татарстана и заксобрания Кировской области в рамках действующего соглашения, подписанного в 2006 году. Отмечалось активное сотрудничество парламентариев на площадках ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО, где Фарид Мухаметшин является членом и координатором с 2002 года.

— Тесное межпарламентское сотрудничество заксобраний субъектов ПФО позволяет лучше учитывать интересы регионов в процессе правового регулирования, — подчеркнули в пресс-службе татарстанского парламента.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее Мухаметшин заявил о поддержке предложения Вячеслава Володина о разработке межфракционной поправки к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления. Эта поправка предоставит регионам право самостоятельно определять систему местного самоуправления — одноуровневую или двухуровневую.

Рената Валеева