Назван триумфатор премии в области фантастики «Сатурн»

Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов подвела итоги 52-й церемонии вручения престижной премии «Сатурн». Главным триумфатором вечера стала эпическая «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, которая, получив 14 номинаций, завоевала пять наград, включая «Лучший фантастический фильм» и «Лучший режиссер». Ребекка Фергюсон также удостоилась «Сатурна» за лучшую женскую роль второго плана в этом же фильме. Захватывающие визуальные эффекты и потрясающие декорации «Дюны» также были отмечены наградами.

Сиквел «Битлджус Битлджус» взял приз как «Лучший фэнтези-фильм», а «Чужой: Ромул» был признан лучшим фильмом в жанре хоррор. В категории «Лучший боевик» победу одержал «Дэдпул и Росомаха», а «Дикий робот» завоевал награду за «Лучший анимационный фильм».

Среди сериалов премиями были отмечены: Fallout («Лучший фантастический сериал»), «Дом Дракона» («Лучший фэнтези-сериал»), «Кобра Кай» («Лучший экшен-сериал») и «Это все Агата» («Лучший супергеройский сериал»). Лучшим актером в сериале стал Колин Фаррелл за свою роль в «Пингвине».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полный список победителей в основных номинациях:

Лучший фантастический фильм: «Дюна: Часть вторая»;

Лучший фэнтези-фильм: «Битлджус Битлджус»;

Лучший фильм ужасов: «Чужой: Ромул»;

Лучший боевик: «Дэдпул и Росомаха»;

Лучший триллер: «Сталкер»;

Лучший анимационный фильм: «Дикий робот»;

Лучший независимый фильм: «Полночь с дьяволом»;

Лучший международный фильм: «Годзилла: Минус один»;

Лучший фантастический сериал: Fallout;

Лучший фэнтези-сериал: «Дом Дракона»;

Лучший хоррор-сериал: «Извне»;

Лучший экшен-сериал: «Кобра Кай»;

Лучший анимационный сериал: «Звездные войны: Бракованная партия»;

Лучший супергеройский сериал: «Это все Агата».

Рената Валеева