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Назван триумфатор премии в области фантастики «Сатурн»

20:09, 03.02.2025
Назван триумфатор премии в области фантастики «Сатурн»
Фото: скриншот из фильма "Дюна: часть 2"

Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов подвела итоги 52-й церемонии вручения престижной премии «Сатурн». Главным триумфатором вечера стала эпическая «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, которая, получив 14 номинаций, завоевала пять наград, включая «Лучший фантастический фильм» и «Лучший режиссер». Ребекка Фергюсон также удостоилась «Сатурна» за лучшую женскую роль второго плана в этом же фильме. Захватывающие визуальные эффекты и потрясающие декорации «Дюны» также были отмечены наградами.

Сиквел «Битлджус Битлджус» взял приз как «Лучший фэнтези-фильм», а «Чужой: Ромул» был признан лучшим фильмом в жанре хоррор. В категории «Лучший боевик» победу одержал «Дэдпул и Росомаха», а «Дикий робот» завоевал награду за «Лучший анимационный фильм».

Среди сериалов премиями были отмечены: Fallout («Лучший фантастический сериал»), «Дом Дракона» («Лучший фэнтези-сериал»), «Кобра Кай» («Лучший экшен-сериал») и «Это все Агата» («Лучший супергеройский сериал»). Лучшим актером в сериале стал Колин Фаррелл за свою роль в «Пингвине».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полный список победителей в основных номинациях:

  • Лучший фантастический фильм: «Дюна: Часть вторая»;
  • Лучший фэнтези-фильм: «Битлджус Битлджус»;
  • Лучший фильм ужасов: «Чужой: Ромул»;
  • Лучший боевик: «Дэдпул и Росомаха»;
  • Лучший триллер: «Сталкер»;
  • Лучший анимационный фильм: «Дикий робот»;
  • Лучший независимый фильм: «Полночь с дьяволом»;
  • Лучший международный фильм: «Годзилла: Минус один»;
  • Лучший фантастический сериал: Fallout;
  • Лучший фэнтези-сериал: «Дом Дракона»;
  • Лучший хоррор-сериал: «Извне»;
  • Лучший экшен-сериал: «Кобра Кай»;
  • Лучший анимационный сериал: «Звездные войны: Бракованная партия»;
  • Лучший супергеройский сериал: «Это все Агата».
Рената Валеева

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