Назван триумфатор премии в области фантастики «Сатурн»
Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов подвела итоги 52-й церемонии вручения престижной премии «Сатурн». Главным триумфатором вечера стала эпическая «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, которая, получив 14 номинаций, завоевала пять наград, включая «Лучший фантастический фильм» и «Лучший режиссер». Ребекка Фергюсон также удостоилась «Сатурна» за лучшую женскую роль второго плана в этом же фильме. Захватывающие визуальные эффекты и потрясающие декорации «Дюны» также были отмечены наградами.
Сиквел «Битлджус Битлджус» взял приз как «Лучший фэнтези-фильм», а «Чужой: Ромул» был признан лучшим фильмом в жанре хоррор. В категории «Лучший боевик» победу одержал «Дэдпул и Росомаха», а «Дикий робот» завоевал награду за «Лучший анимационный фильм».
Среди сериалов премиями были отмечены: Fallout («Лучший фантастический сериал»), «Дом Дракона» («Лучший фэнтези-сериал»), «Кобра Кай» («Лучший экшен-сериал») и «Это все Агата» («Лучший супергеройский сериал»). Лучшим актером в сериале стал Колин Фаррелл за свою роль в «Пингвине».
Полный список победителей в основных номинациях:
- Лучший фантастический фильм: «Дюна: Часть вторая»;
- Лучший фэнтези-фильм: «Битлджус Битлджус»;
- Лучший фильм ужасов: «Чужой: Ромул»;
- Лучший боевик: «Дэдпул и Росомаха»;
- Лучший триллер: «Сталкер»;
- Лучший анимационный фильм: «Дикий робот»;
- Лучший независимый фильм: «Полночь с дьяволом»;
- Лучший международный фильм: «Годзилла: Минус один»;
- Лучший фантастический сериал: Fallout;
- Лучший фэнтези-сериал: «Дом Дракона»;
- Лучший хоррор-сериал: «Извне»;
- Лучший экшен-сериал: «Кобра Кай»;
- Лучший анимационный сериал: «Звездные войны: Бракованная партия»;
- Лучший супергеройский сериал: «Это все Агата».
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