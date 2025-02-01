Гидрометцентр России: на выходных в Татарстане ожидаются опасные погодные явления

На выходных в республике возможны гололедица и гололедно-изморозевые отложения на проводах и деревьях

Фото: Инна Серова

На выходных в Татарстане ожидаются гололедица и гололедно-изморозевые отложения на проводах и деревьях. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такой прогноз объясняется теплой погодой в Поволжье.

Аналогичные погодные условия возможны в Пермском крае. Кроме того, опасные явления ожидаются еще в четырех регионах страны, добавил эксперт.

— До вторника очень холодная погода в Бурятии, там до [минус] 35-40 градусов температура понижается. В Коми, Ленинградской и Архангельской областях в воскресенье пройдет сильный снег,— цитирует Вильфанда ТАСС.

Напомним, накануне в столице Татарстана был побит очередной температурный рекорд. Согласно данным авиационной метеостанции Казань-Сокол, температура воздуха в этот день поднялась до +2,9°С. Предыдущий абсолютный максимум для 31 января в городе составлял +2,6°С. Он был зафиксирован в 2016 году.

Галия Гарифуллина