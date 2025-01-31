Суд в Москве отправил в СИЗО троих фигурантов дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета»

Фото: Динар Фатыхов

Тверской суд Москвы принял решение отправить в следственный изолятор еще трех фигурантов уголовного дела бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки в размере 60 млн рублей. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Всем троим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анохин был арестован накануне и, по словам его защиты, полностью признал свою вину, дав показания, изобличающие других участников схемы. Кроме Анохина, в СИЗО также отправлены юрист Степан Грицков и заместитель начальника УВД по ВАО Сергей Бивол. Тем не менее Анохин утверждает, что по-прежнему занимает должность в «Фонбете», несмотря на заявления компании о его увольнении.

Напомним, что компания «Фонбет» подала иск против своего бывшего генерального директора, обвиняя его в действиях, которые, по мнению букмекера, дискредитируют ее деловую репутацию и противоречат ее ценностям.



Анастасия Фартыгина