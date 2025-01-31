«Рубин» победил с двумя голами московское «Торпедо» на сборе в Турции

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил московское «Торпедо» со счетом 2:0 в контрольном матче на сборе в Турции. Это вторая победа казанской команды в 2025 году.

Первый гол в составе «Рубина» забил полузащитник Велдин Ходжа. Хавбек казанцев результативно замкнул прострел с фланга от нападающего Мирлинда Даку. Второй мяч был забит ударом головой Богданом Йочичем.

Ранее «Рубин» на первом сборе в Турции обыграл македонскую «Стругу» со счетом 1:0. Матч с «Торпедо» стал лишь вторым поединком казанцев в новом году. Пока команда Рашида Рахимова показывает стопроцентный результат — две победы в двух играх.

По ходу матча с «Торпедо» стало известно об уходе нападающего Джоэля Фамейе из «Рубина».

Зульфат Шафигуллин