Нападающий Фамейе покинет «Рубин» ради переезда в Венгрию

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Джоэль Фамейе покинет «Рубин» в текущее зимнее трансферное окно. По некоторым данным, ганский футболист продолжит карьеру в венгерском клубе «Академия Пушкаша».

В ближайшее время «Рубин» должен объявить об уходе нападающего. Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фамейе выступает за «Рубин» с лета 2022 года, перейдя из «Оренбурга». Нападающий переходил после вылета казанцев из РПЛ. Вместе с командой форвард выиграл Первую лигу.

Зульфат Шафигуллин