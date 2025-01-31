Шипачев выбран капитаном дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена капитанов на Матч звезд — 2025. Мероприятие состоится 8–9 февраля в Новосибирске.

Капитаном дивизиона Тарасова станет форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев. Хоккеист выступал в прошлом сезоне за казанский «Ак Барс». Шипачев ранее стал рекордсменом в истории КХЛ по сыгранным матчам, набранным очкам и голевым передачам.

В трех других командах-участниках Матча звезд — 2025 капитанами назначены Александр Никишин (СКА, дивизион Боброва), Егор Яковлев («Металлург», дивизион Харламова) и Сергей Широков («Сибирь», дивизион Чернышева).

Шипачев в текущем сезоне КХЛ забил семь голов и отдал 31 голевую передачу в 46 матчах регулярного чемпионата.

Зульфат Шафигуллин