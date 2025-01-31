Ученые КФУ разгадали загадку структуры жидкой сурьмы

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Ученые Института физики КФУ совершили прорыв в понимании структуры расплавленной сурьмы, объяснив природу наблюдаемых в ней аномалий. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Исследователи, используя метод компьютерного моделирования, основанный на квантово-химических расчетах, обнаружили в жидкой сурьме наличие связанных цепочек атомов, образующих компактные кластеры или протяженные структуры. Эти структуры, по словам руководителя проекта, заведующего кафедрой вычислительной физики Института физики КФУ Анатолия Мокшина, состоят из элементарных единиц — триплетов, представляющих собой три связанных атома, центры масс которых расположены в вершинах прямоугольного треугольника. Именно образование этих триплетов и их последующая агрегация объясняют аномальные структурные особенности, регистрируемые методами нейтронной и рентгеновской дифракции.

— Расплав сурьмы интересен тем, что вблизи температуры плавления атомы образуют связанные структуры и довольно долго остаются в связанном состоянии. Наше моделирование с высокой точностью воспроизвело эти аномалии, — сказал Мокшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Структурные аномалии проявляются в виде дополнительных всплесков на дифрактограммах, отмечает доцент кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ Булат Галимзянов. Примечательно, что подобные аномалии наблюдаются и в расплаве висмута, что указывает на общие физические процессы в расплавах этих пниктогенов, добавляет ассистент кафедры Артем Цыганков.

Сурьма широко применяется в электронике и производстве коррозионно-стойких жаропрочных сплавов.

Рената Валеева