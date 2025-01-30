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Завтра в Татарстане ожидается туман

14:55, 30.01.2025
Завтра в Татарстане ожидается туман
Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях. Вечером 30 января, ночью и утром 31 января местами по территории республики, включая Казань, ожидается туман.

В Казани побит температурный рекорд для 29 января. По данным метеостанции «Казань», максимальная температура воздуха составила +3,6°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указал, что тропический воздух из Африки принес аномальное тепло в европейскую часть России, включая регионы Поволжья.

Рената Валеева

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