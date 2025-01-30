Песков: подтверждено присутствие россиян на борту разбившегося самолета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил гибель российских граждан в авиакатастрофе, произошедшей в Вашингтоне. По его словам, среди погибших есть бывшие российские фигуристы, а также другие сограждане. Об этом пишет ТАСС.

— К сожалению, печальные данные подтверждаются, — заявил Песков, комментируя сообщения о присутствии российских граждан на борту разбившегося самолета. Он выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

— Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона, — добавил пресс-секретарь.

Самолет авиакомпании American Airlines (рейс 5342), на борту которого находилось 64 человека, столкнулся с военным вертолетом. По информации СМИ, лайнер раскололся на две части, его обломки разбросаны по акватории.

Хотя трагедии случались и ранее, ни разу они не приводили к полной отмене соревнований. В прошлом международные спортивные организации часто ставили интересы Западного мира выше остальных. Это видно на примере полной отмены ЧМ 1961 года по фигурному катанию в Праге после авиакатастрофы, в которой погибли все 18 членов сборной США. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева