Вышли словари-справочники к произведениям Пушкина

В изданиях собрано подробное толкование слов и выражений, которые за два столетия изменили свое значение или вовсе вышли из употребления

Фото: Динар Фатыхов

В Москве прошла презентация серии словарей-справочников «На языке тебе невнятном», созданной для углубленного понимания произведений Александра Пушкина. Этот проект разработан преподавателями Костромского государственного университета и направлен на то, чтобы помочь читателям разбираться в языке великого поэта, сохраняя его связь с современностью.

В изданиях собрано подробное толкование слов и выражений, которые за два столетия изменили свое значение или вовсе вышли из употребления. Особенно актуальна эта работа для школьников, которые изучают Пушкина в рамках учебной программы: многие термины, фразеологизмы и стилистические обороты, привычные для XIX века, сегодня могут быть восприняты иначе или вовсе не понятны. Авторы проекта уверены, что такие справочники помогут не только лучше понять пушкинский текст, но и в целом обогащают речь читателей.

Эксперты, которые участвовали в презентации, отметили, что современное восприятие классики зачастую затруднено именно из-за языкового барьера. Даже взрослые читатели не всегда могут уверенно интерпретировать некоторые обороты пушкинской речи. При этом ритмика, поэтическая структура и образность его стихов продолжают захватывать. Новый проект задуман как инструмент, который позволит не только сохранить, но и развивать культуру русского языка через знакомство с произведениями одного из главных его реформаторов.

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Екатерина Петрова