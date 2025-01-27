В Бавлинском районе Татарстана произошло ДТП: один погиб

Фото: Динар Фатыхов

В Бавлинском районе Татарстана 40-летний водитель автомобиля Лада выехал на встречную полосу, что привело к касательному столкновению с автомобилем КамАЗ и лобовому столкновению с автомобилем MAN. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

В результате аварии водитель Лады скончался на месте происшествия.

На место ДТП были выведены автоинспекторы, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося. ГАИ по Татарстану призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения для предотвращения подобных инцидентов.



Анастасия Фартыгина