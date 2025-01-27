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Кабмин России распорядился открыть генконсульство в Ухане

20:30, 27.01.2025
Кабмин России распорядился открыть генконсульство в Ухане
Фото: Михаил Захаров

Кабмин России принял решение об открытии генерального консульства России в городе КНР — Ухане. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй.

  • Генконсульство будет обслуживать консульский округ, который включает в себя провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и город центрального подчинения Чунцин.

Министерству иностранных дел России поручено определить штатную численность сотрудников нового генконсульства и утвердить его штатное расписание.

На сегодняшний день в Китае уже функционируют консульский отдел посольства России в Пекине, а также генконсульства в Гуанчжоу, Харбине, Шанхае и Шэньяне, а также в Гонконге. Открытие консульства в Ухане подчеркивает усилия России по укреплению дипломатических отношений и расширению сотрудничества с Китаем.

Анастасия Фартыгина

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