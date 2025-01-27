В Казани вручили премию «Студент года»

Соискателями премии стали более 600 студентов

Определены победители и призеры XX Республиканской премии «Студент года Республики Татарстан — 2024». Торжественная церемония награждения прошла 25 января.

Премия проводилась по 20 номинациям. Гран-при получила студентка Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова из Набережных Челнов Светлана Вяткина. Победителями в номинациях стали студенты КГАСУ, НГПУ, Казанского ГМУ, РГУП, КГЭУ и других вузов.

В этом году совместно со «Школой 21» была организована и утверждена номинация «ИТ-открытие года», в которую вошли десять финалистов, защитившие свои авторские проекты на очных испытаниях.

Первое место в этой номинации занял студент Казанского (Приволжского) федерального университета Артем Апурин с проектом «Роботизация клиники КФУ», который направлен на повышение эффективности работы клиники, улучшение качества медицинских услуг и снижение операционных затрат за счет роботизации. Второе место в номинации присудили выпускнику «Школы 21» Булату Сабирову, который учится в КНИТУ-КХТИ и работает в Сбере.

Третье место занял магистрант Института управления, автоматизации и информационных технологий КНИТУ Ришат Кагиров, который создал телеграм-бот для знакомств студентов со схожими интересами и взглядами.

Спецприз в номинации «ИТ-открытие года» получила студентка магистратуры Института управления, автоматизации и информационных технологий КНИТУ Амина Сабирджанова с проектом «Виртуальный ассистент технолога швейного производства». Он направлен на решение проблемы оперативного нормирования труда на швейном потоке.

Юлия Вершинина, директор кампуса «Школы 21» в Казани:

— Здорово, что на премии учредили новую номинацию «ИТ-открытие года». Это отличная возможность для студентов со всего региона продемонстрировать свои навыки в сфере цифровых технологий, получить обратную связь от экспертов и ценный опыт. Поздравляю ребят с победой и желаю им успехов и достижения поставленных целей.

Андрей Власов, региональный директор, руководитель IT-хаба Сбера в Казани:

— Рад присутствовать на торжественной церемонии «Студент года Республики Татарстан — 2024» и лично поздравить победителей. В этом году особенно почетно было вручить заслуженные награды финалистам.

Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» совместно с правительством региона, Министерством по делам молодежи и Советом ректоров высших учебных заведений ежегодно организуют премию «Студент года Республики Татарстан». Мероприятие выявляет, поддерживает и поощряет талантливых обучающихся, которые имеют особые достижения в области науки, творчества, спорта, медиа, молодежной политики, предпринимательства, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

В 2024 году на премию были выдвинуты более 600 студентов учреждений высшего образования.