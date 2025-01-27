Смертность за 2024 год в Казани возросла на 8,3%

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Казани зарегистрировано 14,2 тысячи актов о смерти, что на 8,3% превышает показатель 2023 года. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина на еженедельном совещании мэрии.

При этом, как отметила Студеникина, данные показатели включают не только жителей Казани, но и жителей других населенных пунктов Татарстана и соседних регионов, где была зарегистрирована смерть.

Всего в республике в 2024 году было зарегистрировано 45,2 тысячи актов о смерти.

Помимо этого, в 2024 году казанские отделы ЗАГС зарегистрировали 52,9 тысячи актов гражданского состояния. Положительной новостью стало увеличение числа рождений. За год в Казани было зарегистрировано 19,6 тысячи актов рождения детей, что на 1,6% больше, чем в предыдущем году.

— Хорошие показатели для Года семьи, — указал мэр Казани Ильсур Метшин. Подробнее — в материале.

Рената Валеева