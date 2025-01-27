Власти Казани: «Пика школьников, к сожалению, мы достигнем уже через год-полтора»

Мэр города Ильсур Метшин посетовал на продолжительный беби-бум в городе

Фото: Максим Платонов

35% пар решают не регистрировать свой брак в торжественной обстановке

По словам начальника управления ЗАГС Казани Елены Студеникиной, в 2024 году в городе было зарегистрировано 11 тысяч браков. При этом из всех услуг, предоставляемых ЗАГСом, на их заключение приходится лишь 21%, в то время как рождение занимает первое место (37%), а регистрация смерти — второе (27%).

Самыми популярными месяцами для свадеб в Казани являются летние месяцы — июнь и июль, за ними следует август. Наименее популярный месяц для заключения брака — январь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казань остается привлекательным городом для создания новой семьи, причем как для местных жителей, так и для приезжих. В 2024 году более двух тысяч браков (около 19% от общего количества) были межнациональными. Кроме того, 691 из них, или 6%, заключен с гражданами других стран, включая Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Египет, Турцию и даже Австралию.

Помимо жителей Татарстана, Казань для регистрации брака выбирают пары со всей России. Часто в городе создают семьи жители Самарской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики, Республики Марий Эл и других регионов.

65% казанских молодоженов предпочли зарегистрировать свой брак в ЗАГСах и на выездных площадках города. Среди популярных локаций для выездных регистраций, помимо традиционных ЗАГСов, лидируют Литературный музей Тукая, Казанская ратуша, Горкинско-Ометьевский лес, Государственный музей изобразительных искусств, ЦПКиО им. Горького и Национальный музей Татарстана.

В то же время в Казани наблюдается позитивная тенденция — стабильное снижение числа разводов. В 2024 году было зарегистрировано 4 189 актов о расторжении брака, что на 16,3% меньше, чем в предыдущем 2023 году.



— Хорошие показатели для года семьи, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. взято с сайта kzn.ru

«Когда-то у нас было всего 3% иногородних студентов»

Метшин заявил, что рост числа школьных учреждений в городе напрямую связан с демографической ситуацией и многолетним беби-бумом.

— Пика школьников, к сожалению, мы достигнем уже через год-полтора, и затем рост будет зависеть от положительной миграции, — отметил он.

Всего в 2024 году в Казани было оформлено 19 594 документа о рождении ребенка, что на 1,5% больше, чем в 2023 году. Согласно статистике, мальчиков родилось больше, чем девочек: 52% и 48% соответственно. Среди новорожденных зафиксировано 209 пар двойняшек и одна тройня.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

43% новорожденных стали первыми детьми в семье, 33% — вторыми, а 17% — третьими.

Что касается выбора имен, то в 2024 году самыми популярными именами для мальчиков стали Амир, Тимур и Карим. Среди девочек лидерами рейтинга оказались имена Амина, Эмилия и Ясмина.

— Население города растет, и это происходит не только за счет естественного прироста, но и благодаря миграции. К нам переезжают специалисты. И это не случайность, не «свалилось нам на голову». Мы целенаправленно ставили перед собой задачу сделать город магнитом, привлекательным для лучших. Начали мы с системы высшего образования. Когда-то у нас было всего 3% иногородних студентов, а сейчас эта цифра достигает 37-38%. В советское время показатель иногородних студентов был 19-21%, а потом мы скатились до 3%. Сейчас мы делаем все, чтобы город был привлекательным, — заключил Метшин.

Рената Валеева