Рустам Минниханов поздравил студентов Татарстана с Днем студенчества
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил студентов республики с Днем российского студенчества, опубликовав поздравительный видеоролик в своем телеграм-канале.
В своем обращении он пожелал молодым людям дерзости в учебе, интересных событий, мудрых наставников и верных друзей.
25 января в России отмечается День студенчества, или Татьянин день, который связан с подписанием императрицей Елизаветой Петровной указа об основании Московского университета в 1755 году.
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