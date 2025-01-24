Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Тимофеевка в Донецкой Народной Республике.
— Подразделения группировки войск «Центр» освободили Тимофеевку, — указало в сообщении ведомство.
Напомним, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соленое в ДНР подразделениями группировки войск «Центр».
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