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Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

12:25, 24.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Фото: Максим Платонов

Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Тимофеевка в Донецкой Народной Республике.

— Подразделения группировки войск «Центр» освободили Тимофеевку, — указало в сообщении ведомство.

Напомним, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соленое в ДНР подразделениями группировки войск «Центр».

Анастасия Фартыгина

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