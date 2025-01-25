Сегодня в Татарстане гололедица и до -14 градусов
Существенных осадков не ожидается
Сегодня в Татарстане будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается -9... -11 градусов, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
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