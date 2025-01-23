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Песков прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»

18:59, 23.01.2025
Песков прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»
Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает номинацию российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» признаком завершения так называемой «отмены» российской культуры на Западе.

В ответ на вопрос журналиста о том, может ли выдвижение Борисова на главную кинопремию в США свидетельствовать о прекращении этой «культуры отмены», Песков однозначно заявил: «Нет».

Юра Борисов номинирован за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» (Anora, 2024).

Рената Валеева

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