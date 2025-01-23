Песков прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает номинацию российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» признаком завершения так называемой «отмены» российской культуры на Западе.
В ответ на вопрос журналиста о том, может ли выдвижение Борисова на главную кинопремию в США свидетельствовать о прекращении этой «культуры отмены», Песков однозначно заявил: «Нет».
Юра Борисов номинирован за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» (Anora, 2024).
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