Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга регионов России по качеству жизни

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял третье место в рейтинге регионов России по качеству жизни, представленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) президенту. Об этом сообщила глава АСИ Светлана Чупшева.

Лидерами рейтинга остаются Москва и Санкт-Петербург, но Татарстан, поднявшись на две позиции, вошел в первую тройку. По словам руководителя АСИ, приоритетом на ближайшие шесть лет является достижение лидерства страны по качеству жизни и деловому климату, а Россия должна оставаться лучшей страной для жизни и развития.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В двадцатку лучших регионов также вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Московская область, Сахалинская область, Тульская и Нижегородская области, Башкортостан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Севастополь, Чечня, Краснодарский край, Адыгея, Свердловская, Калужская, Челябинская и Мурманская области.

Наибольшую динамику роста в рейтинге показали Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Северная Осетия-Алания, Ярославская область, Томская и Кировская области.

В мае 2024 года первое место в рейтинге заняла Москва, вторая строчка была отдана Санкт-Петербургу, завершила тройку лидеров Тюменская область. Пятерку лидеров закрыли Ханты-Мансийский АО и Татарстан.

Рената Валеева