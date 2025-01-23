Пользователи сообщили о сбоях в работе ChatGPT
Согласно данным портала Downdetector, пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе чат-бота ChatGPT.
Наибольшее количество жалоб на сбои в работе чат-бота поступило от пользователей из Великобритании (более 6,3 тыс.). Также о неполадках сообщают пользователи из Германии, США, Франции и других стран. Кроме того, зафиксированы проблемы в работе сайта компании.
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