Радик Гайзатуллин покинул пост министра финансов Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Радик Гайзатуллин покинул пост министра финансов Татарстана. Новым руководителем ведомства назначен Марат Файзрахманов, ранее занимавший пост первого заместителя министра, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Гайзатуллин более 20 лет служил в системе министерства финансов. Раис республики Рустам Минниханов сегодня на еженедельном совещании в кабмине вручил ему орден «Дуслык» и отметил его высокий профессионализм.



Марат Файзрахманов занимал должность первого заместителя министра финансов — директора Департамента казначейства Татарстана с мая 2007 года. Ранее, в 2004–2007 годах, он был директором Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

Галия Гарифулина